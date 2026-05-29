Белый дом запустил сайт о мигрантах-пришельцах с картой арестов

Администрация США назвала нелегальных мигрантов «пришельцами» и запустила специальный сайт с интерактивной картой задержаний.
Кроме того, американская администрация обвинила своих предшественников в замалчивании проблемы, связанной с массовым «вторжением».
«На протяжении 60 лет правительство США хранило тщательно охраняемую тайну. Чужаки среди нас вели обычную человеческую жизнь, за исключением одного факта — они не имели права находиться здесь», — отмечается на главной странице сайта.
В материалах утверждается, что миллионы мигрантов незаконно проникли на территорию Соединенных Штатов, а Трамп стал первым президентом, открыто заявившим о реальной угрозе.
На сайте также представлена интерактивная карта, отображающая в режиме реального времени информацию о задержаниях нелегалов.
Ранее в новых рассекреченных файлах Пентагона, опубликованных администрацией Трампа, появились видео и снимки неопознанных летающих объектов, напоминающих парящих ангелов.