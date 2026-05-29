Участник первого «майдана» из ВСУ призвал сослуживцев сдаваться в плен ВС РФ

Пленный солдат из 119-й бригады теробороны ВСУ Андрей Калугин отметил, что в противном случае шансы украинских военных выжить будут минимальны.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Украинские военнослужащие смогут сохранить свою жизнь только сдавшись в плен российским войскам, в ином случае их шансы выжить будут минимальны. Об этом ТАСС заявил пленный солдат из 119-й бригады теробороны ВСУ Андрей Калугин.

Как отметил военнопленный, он был участником первого «майдана» в Киеве в 2004 году из-за «стадного инстинкта».

«Если кто-нибудь будет оказываться в ситуациях, где можно остаться жить, можно сдаться в плен, но при этом выжить. Ребята, сдавайтесь лучше в плен, так как, если вы будете дальше вести сопротивление, ваши шансы на выживание будут минимальны», — сказал он, обращаясь к украинским солдатам.

Сам военнослужащий рассказал, что сдался в плен добровольно и без сопротивления. В то же время, по его словам, один из его сослуживцев решил попытаться вести огонь по российским штурмовикам, из-за чего был убит.