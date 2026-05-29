Водители «Запада» оборудовали укрытия для ремонта и обслуживания техники

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного автомобильного полка группировки войск «Запад» оборудовали укрытия, позволяющие переждать налет беспилотников, провести обслуживание техники и восстановить силы. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Силами водителей оборудованы укрытия, позволяющие переждать налет БПЛА, провести обслуживание техники и полноценно отдохнуть перед выездом. Такая предусмотрительность уже не раз спасала людей и машины», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также рассказали, как организована эвакуация поврежденной техники из зоны проведения СВО. Основу эвакуационного парка сегодня составляют современные полноприводные седельные тягачи «Камаз». Сами военнослужащие главной угрозой в рейсах называют ударные беспилотники противника. Для защиты и противодействия дронам машины оснащают штатной бронезащитой кабин и средствами радиоэлектронной борьбы.
Военные водители выполняют широкий круг задач: подвоз боеприпасов, продовольствия и воды на передний край, эвакуация личного состава и техники, требующей ремонта, доставка самых разных грузов. Каждый выезд сопряжен с риском для жизни, рейс превращается в боевую работу, где от мастерства, выдержки и взаимовыручки зависит успех подразделений на передовой.
Военной автомобильной техникой оснащены все подразделения. Она остается самым распространенным средством для перевозки грузов, буксировки и транспортировки вооружения, добавили в Минобороны.