Водители «Запада» оборудовали укрытия для ремонта и обслуживания техники

В Минобороны РФ сообщили, что основу эвакуационного парка составляют современные полноприводные седельные тягачи «Камаз».

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного автомобильного полка группировки войск «Запад» оборудовали укрытия, позволяющие переждать налет беспилотников, провести обслуживание техники и восстановить силы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами водителей оборудованы укрытия, позволяющие переждать налет БПЛА, провести обслуживание техники и полноценно отдохнуть перед выездом. Такая предусмотрительность уже не раз спасала людей и машины», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также рассказали, как организована эвакуация поврежденной техники из зоны проведения СВО. Основу эвакуационного парка сегодня составляют современные полноприводные седельные тягачи «Камаз». Сами военнослужащие главной угрозой в рейсах называют ударные беспилотники противника. Для защиты и противодействия дронам машины оснащают штатной бронезащитой кабин и средствами радиоэлектронной борьбы.

Военные водители выполняют широкий круг задач: подвоз боеприпасов, продовольствия и воды на передний край, эвакуация личного состава и техники, требующей ремонта, доставка самых разных грузов. Каждый выезд сопряжен с риском для жизни, рейс превращается в боевую работу, где от мастерства, выдержки и взаимовыручки зависит успех подразделений на передовой.

Военной автомобильной техникой оснащены все подразделения. Она остается самым распространенным средством для перевозки грузов, буксировки и транспортировки вооружения, добавили в Минобороны.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше