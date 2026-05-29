Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заявил об угрозе военным США от рекламных трекеров

Центральное командование США (CENTCOM) зафиксировало многочисленные отчеты об угрозах, связанных с использованием противником коммерческих данных о геолокации для слежки и наведения ударов на американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо ведомства. Эта информация позволяет противникам вычислять места дислокации, маршруты и график перемещения войск, а также используются ими в целях контрразведки, объясняет агентство.

Центральное командование США (CENTCOM) зафиксировало многочисленные отчеты об угрозах, связанных с использованием противником коммерческих данных о геолокации для слежки и наведения ударов на американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо ведомства. Эта информация позволяет противникам вычислять места дислокации, маршруты и график перемещения войск, а также используются ими в целях контрразведки, объясняет агентство.

Подобная информация легально собирается через обычные приложения на смартфонах для нужд рекламной индустрии, после чего продается дата-брокерам. Последние систематизируют массивы координат и перепродают их, в том числе через цепочки посредников.

В ответ на это заявление американские законодатели направили письмо в Пентагон, в котором назвали индустрию цифровой рекламы прямой угрозой национальной безопасности. Сенатор Рон Уайден и член Палаты представителей Пэт Харриган заявили, что эти данные позволяют противникам вычислять точные места скопления живой силы, маршруты и повседневный образ жизни солдат для наведения ракет, беспилотников и подрыва придорожных бомб. Парламентарии потребовали от оборонного ведомства немедленно ввести защитные меры: принудительно отключать рекламные идентификаторы на смартфонах военных и запретить использование браузера Google Chrome в пользу более защищенных альтернатив.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше