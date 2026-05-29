Пентагон заявил об угрозе военным США от рекламных трекеров

Центральное командование США (CENTCOM) зафиксировало многочисленные отчеты об угрозах, связанных с использованием противником коммерческих данных о геолокации для слежки и наведения ударов на американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо ведомства. Эта информация позволяет противникам вычислять места дислокации, маршруты и график перемещения войск, а также используются ими в целях контрразведки, объясняет агентство.