Бывший губернатор может быть признан банкротом

Бывший губернатор Хабаровского края и бизнесмен Сергей Фургал, осужденный к 25 годам колонии, может быть признан банкротом по заявлению налоговой службы. Некогда владелец двух крупных компаний («Восток-Лом» и «ПК Хабаровскметаллторг»), работавших на рынке металлолома, остался без ничего после изъятия его имущества в пользу государства, сообщает ИА PrimaMedia.
Заявление о признании Сергея Фургала банкротом в арбитраж ещё 1 апреля 2026 года подала Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 19 июня.
При этом налоговая просит включить в реестр требований кредиторов смехотворно малую задолженность в размере 894 тыс. 475 рублей, из которых на основной долг приходится 624 тысячи рублей 200 рублей, остальное — набежавшие пени.
На данный момент у Сергея Фургала есть доли в 25% в двух компаниях, в том числе ООО «Дальпромснаб», тоже находящемся в стадии банкротства.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в феврале 2022 года на основании вердикта присяжных Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. 3 декабря 2025 года Бабушкинcкий суд Москвы 3 декабря 2025 года вынес приговор экс-губернатору по делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка. По этому делу Фургал получил 23 года заключения, а по совокупности с приговором по первому делу — 25 лет колонии строгого режима. Судом установлено, что Фургал, являясь депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий.