Бывший губернатор может быть признан банкротом

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в феврале 2022 года на основании вердикта присяжных Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. 3 декабря 2025 года Бабушкинcкий суд Москвы 3 декабря 2025 года вынес приговор экс-губернатору по делу о хищении свыше 2 млрд рублей у МСП-банка. По этому делу Фургал получил 23 года заключения, а по совокупности с приговором по первому делу — 25 лет колонии строгого режима. Судом установлено, что Фургал, являясь депутатом Госдумы, занимался незаконной предпринимательской деятельностью с соучастниками, которые контролировали по его поручению ряд предприятий.