«Террор против мирных россиян»: Небензя рассказал о реакции РФ на атаки ВСУ

Россия продолжит реагировать на террористические вылазки Украины против мирных жителей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Террор против мирных россиян, который Киев при одобрительном молчании своих подельников на Западе уже давно превратил в инструмент ведения войны, мы и впредь оставлять без ответа не будем», — сказал он на заседании Совбеза ООН.
Небензя уточнил, что трагедия в Старобельске не является единичным случаем. По его словам, за последнюю неделю в результате атак ВСУ погибли 51 мирный житель, еще 199 человек получили ранения.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал здание гимназии на территории ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник уточнил, что в результате удара погиб мужчина. Также украинским дроном поврежден гражданский автомобиль, есть двое пострадавших.