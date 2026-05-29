Герой РФ Липовой: истребители Gripen отправятся на Украину лишь для утилизации

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Швеция продает Украине свои истребители Gripen, чтобы не тратить средства на утилизацию уже списанной техники. Такое мнение ТАСС выразил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой.
«Истребители Gripen — это истребители прошлого столетия. То, что передается Украине, — это списанная техника с достаточно большим отработанным ресурсом. Для утилизации этой авиационной техники требуется немало денег. И многие страны НАТО, в том числе Швеция, пытаются заработать на Украине, продавая ей подобную технику. Так им удается не утилизировать ее на своей территории, а, напротив, отдать Украине, где это все утилизируется, поимев с этого какие-то дивиденды», — сказал он.
Липовой отметил, что Gripen уже не котируются как передовые истребители. «На самом деле их передача Украине ничего не изменит и ничему это не поможет», — подчеркнул он.
28 мая стало известно о желании Украины купить у Швеции до 150 самолетов. Киев закупит 20 истребителей Gripen E/F, которые будут поставлены до 2030 года. Также Швеция в начале 2027 года передаст Украине 16 истребителей JAS Gripen C/D. Кроме того, шведская сторона обеспечит обучение пилотов и персонала для обслуживания истребителей. Украина оплатит истребители за счет кредита ЕС.