Гармонин рассказал о беседе с МИД Швейцарии после атаки в ЛНР

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что власти конфедерации выразили соболезнования в связи с ударом по колледжу в Старобельске только в закрытом формате. Об этом дипломат сообщил ТАСС после встречи в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.
По словам Гармонина, беседа состоялась 28 мая. Представители Берна, как отметил посол, вновь заявили о своей обеспокоенности эскалацией конфликта и отдельно затронули тему применения баллистических ракет «Орешник», способных нести ядерный заряд.
При этом дипломат подчеркнул, что слова сочувствия по поводу событий в Старобельске прозвучали лишь во время личного разговора. По мнению Гармонина, швейцарской стороне не хватило решимости сделать подобное заявление публично.
Посол также заявил, что даже такая закрытая реакция отличается от позиции ряда европейских государств, которые, по его словам, не реагируют на удары по гражданским объектам в ЛНР. Во время встречи российская сторона, как уточнил дипломат, обратила внимание на обстоятельства атаки по педагогическому колледжу и призвала Берн серьезно отнестись к предупреждению МИД РФ о необходимости эвакуации дипломатов из Киева.
В ночь на 22 мая общежитие и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета подверглись удару. По приведенным данным, в здании находились 86 детей. Сообщалось о 65 пострадавших мирных жителях, из которых 21 человек погиб. Среди раненых — студенты и сотрудники колледжа.
В ходе обсуждения российская сторона также акцентировала внимание на вопросах безопасности дипломатических миссий в зоне конфликта. По словам Гармонина, тема защиты иностранных представителей и рисков дальнейшей эскалации стала одной из ключевых во время переговоров с представителями швейцарского МИД.
