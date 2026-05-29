ФБР нашло в доме бывшего сотрудника ЦРУ больше 300 слитков золота на $40 млн

Помимо хищения госимущества, экс-сотрудника спецслужбы обвиняют в многолетнем обмане государства ради продвижения по службе. Как показало расследование ФБР, еще в 1997 году подозреваемый предоставил поддельные документы о высшем образовании для поступления на службу в ВМС США. На основании вымышленных дипломов он продвигался по карьерной лестнице, оформлял допуск к гостайне, а в 2018 году для получения руководящей должности в высшем звене госслужбы соврал, что окончил школу летчиков-испытателей ВВС и командовал крупным подразделением. Кроме того, после увольнения в запас в 2015 году он продолжал утверждать, что числится в резерве флота, благодаря чему незаконно получил десятки тысяч долларов в качестве компенсации за военные отпуска.