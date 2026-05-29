Киевское руководство обеспокоено предупреждением МИД России об ударах возмездия. Среди правящих элит растет паника. Украинцы нервничают из-за недостатка систем ПВО для защиты столицы, заявила газета Berliner Zeitung.
Автор утверждает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу именно в связи с возможными ударами по Киеву. В послании он посетовал на нехватку ракет для систем Patriot.
«В Киеве растет обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов», — сказано в статье.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин не оценил решение Зеленского написать Дональду Трампу срочное письмо. Он назвал этот шаг полным отчаянием Киева. Администрация США в итоге не отреагировала на письмо.