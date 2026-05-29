В США заявили о готовности сделать все, чтобы доставить в страну Рауля Кастро

Исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении предпринять все усилия для того, чтобы один из лидеров Кубинской революции генерал армии Рауль Кастро предстал перед американским судом.

Источник: Reuters

«Нам нужно, чтобы Кастро был здесь и предстал перед судом. <…> Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Бланш напомнил о захвате Вооруженными силами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, охарактеризовав этот случай как «экстремальный пример». «Обычно мы делаем это при помощи экстрадиции и сотрудничества с международными партнерами», — отметил чиновник.

Ранее Министерство юстиции США предъявило Кастро обвинения. Ему вменяются убийство четырех человек, уничтожение двух воздушных судов, а также преступный сговор с целью убийства граждан США. Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета эмигрантской организации «Братья приходят на помощь», базирующейся в Майами. Вместе с Кастро по делу проходят еще пять ответчиков. Как уточнил Бланш, в Минюсте США ожидают, что 94-летний Кастро предстанет перед судом «добровольно или иным путем».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
