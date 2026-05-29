В США заявили о готовности сделать все, чтобы доставить в страну Рауля Кастро

Ранее Министерство юстиции США предъявило Кастро обвинения. Ему вменяются убийство четырех человек, уничтожение двух воздушных судов, а также преступный сговор с целью убийства граждан США. Обвинения связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета эмигрантской организации «Братья приходят на помощь», базирующейся в Майами. Вместе с Кастро по делу проходят еще пять ответчиков. Как уточнил Бланш, в Минюсте США ожидают, что 94-летний Кастро предстанет перед судом «добровольно или иным путем».