В парламенте Ирана заявили о постоянном контроле за судоходством в Ормузе

Контроль Ирана за судоходством в Ормузском проливе осуществляется на постоянной основе. Об этом заявил глава комитета парламента исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами, а также механизмами.
«Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер», — подчеркнул парламентарий.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп пригрозил Ирану возобновлением атак в случае навязывания США невыгодной сделки.