В парламенте Ирана заявили о постоянном контроле за судоходством в Ормузе

Контроль Ирана за судоходством в Ормузском проливе осуществляется на постоянной основе. Об этом заявил глава комитета парламента исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами, а также механизмами.

«Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер», — подчеркнул парламентарий.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп пригрозил Ирану возобновлением атак в случае навязывания США невыгодной сделки.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше