Швейцарским властям хватило смелости выразить соболезнования России в связи с трагедией в Старобельске лишь в ходе закрытой беседы. Об этом посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Дипломата 28 мая пригласили в МИД Швейцарии, где представители конфедерации вновь выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, а также применением «Орешника».
«В ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», — сказал он в интервью ТАСС.
Напомним, 22 мая киевский режим нанес прицельный удар по колледжу в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек. Дети в Старобельске прыгали из окон и бежали из общежития прямо в пижамах.
Президент России Владимир Путин заявлял, что удар ВСУ по колледжу не был случайным. Он подчеркнул, что вблизи объекта отсутствовали какие-либо военные цели. Глава государства добавил, что действия Киева не останутся без ответа.