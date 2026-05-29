Боец Вите: ВС РФ с воздуха существенно сократила численность ВСУ в Воздвижевке

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Российские войска с воздуха существенную сократили численность личного состава ВСУ в селе Воздвижевка до захода туда российских штурмовиков. Об этом рассказал ТАСС стрелок 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Вите.
«Были какие-то пулеметные ДОТы (огневые точки ВСУ — прим. ТАСС), бегала какая-то пехота. В самом населенном пункте их было мало, их с воздуха почистили», — сказал боец.
27 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области.