На ЗАЭС заявили, что эвакуация Никополя и Марганца не повлияла на обстрелы

Директор станции Юрий Черничук отметил, что ВСУ выполняют поставленные перед ними задачи независимо от наличия гражданского населения.

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 29 мая. /ТАСС/. Принудительная эвакуация части населения и госслужб из Никополя и Марганца Днепропетровской области не повлияла на частоту и интенсивность ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару. Об этом сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Города Марганец и Никополь находятся на подконтрольном Вооруженным силам Украины правом берегу Днепра. Оперативные службы Запорожской области не раз сообщали, что именно из них ведутся обстрелы находящихся на левобережье мирных населенных пунктов, в частности, Энергодара.

«На интенсивность, на частоту и на количество обстрелов [ЗАЭС] это, наверное, никак не повлияло. У военнослужащих Украины свои задачи, свои цели, поэтому они их выполняют независимо от наличия гражданского населения», — сказал Черничук.

12 мая местными властями была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми в нескольких районах Никополя, Марганца, а также еще из ряда населенных пунктов Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Позднее в российских силовых структурах ТАСС сообщили, что группы подразделения Нацполиции Украины «Белый ангел» переброшены в Марганец и Никополь для принудительной эвакуации с акцентом на детей. 21 мая издание «Страна» сообщило, что многие государственные службы Украины уходят из Марганца из-за приближения линии фронта.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
