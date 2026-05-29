На ЗАЭС заявили, что эвакуация Никополя и Марганца не повлияла на обстрелы

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 29 мая. /ТАСС/. Принудительная эвакуация части населения и госслужб из Никополя и Марганца Днепропетровской области не повлияла на частоту и интенсивность ударов ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару. Об этом сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Города Марганец и Никополь находятся на подконтрольном Вооруженным силам Украины правом берегу Днепра. Оперативные службы Запорожской области не раз сообщали, что именно из них ведутся обстрелы находящихся на левобережье мирных населенных пунктов, в частности, Энергодара.
«На интенсивность, на частоту и на количество обстрелов [ЗАЭС] это, наверное, никак не повлияло. У военнослужащих Украины свои задачи, свои цели, поэтому они их выполняют независимо от наличия гражданского населения», — сказал Черничук.
12 мая местными властями была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми в нескольких районах Никополя, Марганца, а также еще из ряда населенных пунктов Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Позднее в российских силовых структурах ТАСС сообщили, что группы подразделения Нацполиции Украины «Белый ангел» переброшены в Марганец и Никополь для принудительной эвакуации с акцентом на детей. 21 мая издание «Страна» сообщило, что многие государственные службы Украины уходят из Марганца из-за приближения линии фронта.