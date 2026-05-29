Трамп назвал условие, при котором США вновь атакуют Иран

По его словам, несмотря на то, что переговоры ведутся обеими сторонами, и иранские переговорщики демонстрируют высокий уровень мастерства, окончательное преимущество остается за Америкой.
«Я веду переговоры, они ведут переговоры, они очень хитрые и умелые переговорщики, но, в конце концов, все козыри на руках у нас», — отметил Трамп в интервью каналу Fox News, комментируя вопрос о том, какие действия Ирана могут спровоцировать новый виток военного противостояния.
Ранее сообщалось, что Трамп может в одностороннем порядке объявить о финализации соглашения между Вашингтоном и Тегераном.