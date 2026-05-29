Российские военнослужащие во время боев за Воздвижевку использовали захваченные пулеметные точки ВСУ против украинских подразделений. Об этом ТАСС рассказал стрелок 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Вите.
По словам бойца, украинские военные оборудовали замаскированные позиции, прикрытые сверху для защиты от обнаружения беспилотниками. После захода на позиции российские штурмовики брали оставленные пулеметы и открывали огонь в обратном направлении.
Военный уточнил, что подобные действия применялись непосредственно в ходе зачистки населенного пункта. Других деталей операции он не привел.
27 мая Министерство обороны России сообщило об освобождении Воздвижевки в Запорожской области. В ведомстве заявили, что населенный пункт перешел под контроль российских подразделений в результате действий группировки войск «Восток».
После установления контроля над Воздвижевкой российские подразделения продолжили обследование территории и бывших укрепленных позиций ВСУ. В ходе работы военные выявляли оставленное вооружение, оборудование и замаскированные огневые точки.
