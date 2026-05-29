Белый дом опубликовал базу данных мигрантов под видом сайта о «пришельцах»

На сайте утверждается, что миллионы нелегалов якобы тайно внедрились в американское общество.

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Белый дом запустил стилизованный под космическую тематику сайт о «пришельцах», на котором опубликовал базу данных нелегальных мигрантов с интерактивной картой арестов.

На карте отображаются даты арестов, уголовные обвинения, страны происхождения и предполагаемая принадлежность мигрантов к бандам.

Согласно информации сайта, правительство США якобы скрывало масштаб проблемы нелегальной миграции в стране в течение 60 лет. Действующий президент США Дональд Трамп назван первым президентом, который «обратил внимание на реальную опасность и не побоялся сказать правду».

На сайте утверждается, что миллионы мигрантов якобы тайно внедрились в американское общество, в то время как предыдущие главы правительств скрывали это от граждан вместо их защиты.

Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Американский президент также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

