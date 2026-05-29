«Она неадекватна»: глава МИД Литвы высказался о переговорах с Россией

«Нынешняя дискуссия о том, кто должен туда попасть, когда речь идет о фамилиях, неадекватна в сложившейся ситуации и свидетельствует о слабости ЕС», — сказал он.
По словам Будриса, самое главное, чтобы сами европейцы сначала договорились о том, чего они ожидают от переговоров, а не о том, кто их будет представлять.
«Литва говорит, что давайте начнем с четкого определения того, о чем мы хотим вести переговоры, какова наша задача: во-первых, во-вторых, в-третьих», — добавил министр.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ЕС никогда не будет нейтральным посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку поддерживает Киев. Ранее она не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру для переговоров с Москвой. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.