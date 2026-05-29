Депутат Говырин: в июне часть россиян получат пенсию досрочно

Пенсии в июне будут перечислены некоторым россиянам досрочно. Это связано с празднованием Дня России и праздничными выходными.

Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин. Он отметил, что День России выпадает на пятницу, 12 июня, и поэтому выходные продлятся три дня — по 14 июня.

«Тем, у кого привычная дата приходится на 6 и 7 июня, деньги поступят 5 июня. Для получателей с графиком на 12, 13 и 14 июня зачисление состоится 11 июня, что станет наиболее заметным сдвигом из-за праздника», — сказал парламентарий.

В четверг, 28 мая, стало известно, что средний размер пенсии женщин в России в 2026 году превысил 25 тыс. рублей.