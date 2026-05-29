Миланович предостерег Прибалтику от разговоров о нападении на Россию

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против заявлений представителей стран Прибалтики о возможном нападении на Калининградскую область России. Об этом он заявил 28 мая во время церемонии, посвященной 35-летию вооруженных сил страны.

По словам хорватского лидера, подобные высказывания со стороны высокопоставленных чиновников прибалтийских государств выходят за рамки несерьезной риторики. Миланович подчеркнул, что такие призывы не должны звучать публично.

В ходе выступления президент напомнил, что хорватские военнослужащие находятся на территории Литвы в составе международного контингента. При этом он отметил, что союзнические отношения внутри одного военно-политического блока предполагают не только взаимную поддержку, но и ответственность за заявления и действия.

Миланович не уточнил, о каких именно представителях стран Прибалтики идет речь. Других подробностей относительно заявлений о Калининградской области он также не привел.

Выступление президента Хорватии прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий внутри стран НАТО по вопросам безопасности в Восточной Европе. В последние месяцы представители ряда государств региона неоднократно делали резкие заявления, связанные с военной и политической ситуацией вокруг России.

