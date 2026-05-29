Бойцы «Востока» обманули ВСУ и зашли с фланга при освобождении Добропасово

ДОНЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск «Восток» смогли зайти с фланга к подразделениям ВСУ при освобождении населенного пункта Добропасово в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости боец с позывным «Талант».
МО РФ 25 мая сообщило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» освободили крупный узел обороны украинских формирований — Добропасово в Днепропетровской области.
По словам «Таланта», украинские подразделения не ожидали маневра российских штурмовых групп. «Мы обманули противника, зашли с флангов — они этого, мягко говоря, не ожидали», — рассказал он.
Военный отметил, что первая группа двигалась скрытно под координацией операторов беспилотников и командования. «Нас вела “птичка”, командование вело. Прошли тихо, сопротивления не встретили», — сообщил боец.
По словам «Таланта», российские военнослужащие обошли реку Волчья, после чего вышли к промышленной зоне, где находились позиции противника.
«Там уже собирались группы по два-три человека и освобождали населенный пункт», — добавил он.
Военнослужащий также заявил, что после закрепления российских подразделений ВСУ попытались контратаковать. По его словам, в районе населенного пункта находились около 50 украинских военнослужащих, однако российские бойцы смогли отрезать пути подвоза подкреплений. «Они узнали, что мы уже там, и началась атака на нас», — рассказал собеседник агентства.
При этом «Талант» отметил слабую подготовку украинских подразделений в стрелковом бою.
«В стрелковом бою они вообще никакие. В БПЛА — да, нормально, а в стрелковом — плохие», — заявил боец.