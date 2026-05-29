МИД: Россия остаётся единственной страной с атомным ледокольным флотом

«Ни у кого, кроме нас, нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно», — уточнил он.
Масленников также отметил, что западные эксперты всё чаще говорят о проблемах при построении прогнозных моделей по Арктике без российских данных мониторинга. Он добавил, что России принадлежит крупнейшая арктическая территория в мире, а российские учёные обладают уникальным опытом исследований.
А ранее «Кингисеппский машиностроительный завод» приступил к ходовым испытаниям нового разъездного катера РК 950. Судно создано для работы на атомных ледоколах нового поколения. Оно предназначено для перевозки персонала, выполнения портовых задач и патрулирования водных пространств. При необходимости его можно использовать для помощи в чрезвычайных ситуациях. Проект отличается возможностью круглогодичной эксплуатации.
