СМИ: в Италии разгорелся скандал из-за Украины

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В итальянском правительстве произошел скандал по вопросу вступления Украины в ЕС, пишет издание Il Fatto Quotidiano.
«Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство», — говорится в публикации.
На фоне возобновившихся дискуссий между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини не поддержала вступление Украины в ЕС.
«Лига категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз», — приводится в материале заявление политической силы.
Там отметили, что помимо отсутствия необходимых условий, также распространяющихся и на другие страны, вступление Киева в блок нанесет огромный экономический и социальный ущерб ЕС.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
При этом Financial Times писала, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева принять страну в ЕС в 2027 году невыполнимыми.