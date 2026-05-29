Военнослужащие Вооружённых сил России в ходе освобождения населённого пункта Добропасово в ДНР смогли обмануть ВСУ и зайти к ним с фланга.
Об этом РИА Новости рассказал российский военнослужащий с позывным Талант. Он отметил, что своим манёвром штурмовики группировки российских войск «Восток» застали ВСУ врасплох.
«Мы обманули противника, зашли с флангов — они этого, мягко говоря, не ожидали», — сказал Талант.
Об освобождении российскими войсками населённого пункта Добропасово стало известно в понедельник, 25 мая.