Роскачество: ряд средств для защиты от комаров практически бесполезен

С наступлением тёплого сезона многие ищут альтернативу синтетическим репеллентам, отдавая предпочтение натуральным спреям, ультразвуковым устройствам, браслетам и свечам с цитронеллой, однако большинство таких средств практически бесполезны. Об этом рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
Так, к малоэффективным относятся репелленты на основе эфирных масел (гвоздика, лемонграсс, розмарин).
«Хотя такие продукты звучат экологично, они проходят менее строгую проверку на эффективность, чем синтетические аналоги… Настоящие репелленты с действующим веществом относятся к дезинфекционным средствам и обязаны проходить государственную регистрацию. Если потребитель всё же выбирает натуральный репеллент, лучше остановиться на средствах с 30%-ным содержанием масла лимонного эвкалипта», — посоветовали в организации.
Отмечается, что околонулевой эффект дают и браслеты от комаров: проблема не в составе браслета, а в том, что его недостаточно для защиты всего тела.
Кроме того, не подтверждается и действие ультразвуковых репеллентов.
«Включённый прибор работает так же “эффективно”, как и выключенный… Ультразвуковые отпугиватели не работают против комаров по фундаментальным биологическим причинам и не могут рассматриваться как действенное средство защиты», — подчеркнули аналитики.
Маловероятна и защита с помощью свечи с цитронеллой.
«Существует очень мало доказательств, что такая свеча защищает от комаров, — с большей вероятностью она просто наполнит пространство приятным ароматом», — поделились специалисты.
Они напомнили, что важно ориентироваться не на маркетинговые заявления об экологичности, а на подтверждённую эффективность и обязательную государственную регистрацию.
По их словам, при выборе репеллента стоит следить за сроками изготовления и годности и обращать внимание на категорию (высшая, первая, вторая, третья), которая напрямую связана с продолжительностью защиты.
«Изучайте концентрацию действующего вещества (например, ДЭТА): средства с содержанием менее 30% подойдут для чувствительной кожи и детей, но потребуют более частого нанесения. Ищите на упаковке слова “репеллент” или “репеллентное средство”. Это гарантирует, что продукт прошёл государственную регистрацию и сертифицирован по Единым санитарным требованиям», — заключили в Роскачестве.
