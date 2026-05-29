Россия ведёт с Танзанией переговоры о введении безвизового режима

Ранее в МИД КНР сообщили, что Китай продлевает безвизовый режим с Россией. По решению властей, безвизовый режим для граждан обеих стран будет действовать до конца 2027 года. Россияне с обычными паспортами могут посещать Китай без визы для деловых поездок, туризма, встреч с родными и друзьями, а также для транзита. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней.