Пленный из ВСУ: ТЦК в случае побега от мобилизации угрожают расправой с семьями

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в случае побега от мобилизации в ВСУ угрожают расправиться с родными. Об этом ТАСС сообщил рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен ВС РФ в Сумской области.
«У меня есть зять и племянники, которые тоже служили раньше, но сбежали, потому что устали уже. А когда меня ТЦК поймали, то нашли в документах, что все мои служившие родственники убегли. Намекали мне, что если захочу тоже убежать, то подловят семью на улице, что-то с ними сделают, плохо будет», — рассказал он.
Украинский солдат добавил, что он многодетный отец и воспитывает пятерых детей, у него также шесть внуков.