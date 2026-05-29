Арестованной в Дубае россиянке требуется помощь врача, рассказала ее мать

Ранее жительница города Шуя Ивановской области рассказала РИА, что в Дубае арестовали ее дочь Карину, которая прилетела в ОАЭ со своим знакомым британцем. По словам женщины, иностранец, которого она называет Big Tobz, перед вылетом из Бангкока зарегистрировал на Карину свой чемодан. При досмотре в Дубае в чемодане оказались наркотики. При этом прямо перед вылетом из Таиланда, как рассказала женщина, британец поменялся чемоданами со своим знакомым. Татьяна считает, что Карину подставили, а сама девушка готова пройти полиграф, чтобы доказать невиновность.