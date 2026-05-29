Беспилотник врезался в дом в Румынии: два человека пострадали в огне

В румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. По информации, опубликованной на официальной странице Службы экстренного реагирования Румынии (IGSU) в Facebook, дрон врезался в жилой дом, что привело к возгоранию на 10-м этаже.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. В заявлении IGSU отмечается, что дрон упал на квартиру, вызвав вспышку огня. На место происшествия оперативно прибыли силы IGSU Галац, а также другие подразделения Министерства внутренних дел и специализированные команды Службы информации и внутренней безопасности (SRI) для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности граждан.
Двое жителей горящей квартиры смогли эвакуироваться самостоятельно и не нуждаются в медицинской помощи. На данный момент информации о жертвах не поступало.
