Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА ВСУ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал он на платформе «Макс».
Отмечается, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше