BZ: в Киеве растет паника из-за обещанных РФ ударов возмездия

В руководстве Украины усиливается паника в связи с вероятным возобновлением масштабных ударов со стороны российских вооруженных сил, пишет Berliner Zeitung.
По информации издания, именно эти опасения побудили Владимира Зеленского обратиться с просьбой к американскому лидеру Дональду Трампу о предоставлении дополнительных боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов.
«Этот шаг демонстрирует усиливающуюся нервозность в украинских властных кругах», — отметил автор публикации.
Ранее сообщалось, что в США не ответили на письмо Зеленского Трампу о дефиците систем ПВО.
