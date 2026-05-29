NBC: Трамп и Конгресс не ответили на письмо Зеленского о поставке средств ПВО

В минувший понедельник Зеленский на встрече с депутатами Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» заявил, что американская сторона продает ракеты «в достаточно ограниченном количестве», поэтому он постарается работать «более настойчиво» в этом направлении. В среду стало известно, что Зеленский направил президенту США Дональду Трампу, а также Конгрессу США срочное письмо, в котором рассказал о критическом дефиците средств ПВО. В тексте письма Зеленский пожаловался, как «болезненно» видеть батареи Patriot без ракет к ним.