В США выразили готовность любыми способами доставить Рауля Кастро в страну

Власти Соединённых Штатов сделают всё возможное, чтобы экстрадировать бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.
По его словам, прозвучавшим в интервью американскому телеканалу Fox News, Вашингтон ставит перед собой цель доставить Кастро в страну.
«Нам нужно, чтобы Кастро был здесь и предстал перед судом… Мы сделаем всё возможное, чтобы доставить его сюда», — подчеркнул Бланш.
Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро.