Врач назвал причину роста заболеваний гонореей и сифилисом в Европе

РИМ, 29 мая — РИА Новости. Рекордные показатели заболеваемости половыми инфекциями в Европе объясняются увеличением частоты случайных партнеров, в том числе это могло произойти благодаря распространению приложений для знакомств, заявил РИА Новости итальянский врач, специалист по дерматологии и венерологии Эмануэле Тровато.
Согласно опубликованному 21 мая отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе в 2024 году были зафиксированы самые высокие за более чем десятилетие показатели заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, включая сифилис и гонорею.
«В последние годы произошли изменения в некоторых аспектах сексуального поведения, особенно среди молодежи и групп высокого риска. Мы наблюдаем частую смену случайных партнеров, более быстрое установление контактов и, в некоторых случаях, менее частое использование презервативов. Распространение приложений для знакомств также, вероятно, способствовало облегчению и ускорению сексуальных контактов», — заявил доцент отделения кожных и венерических заболеваний Университета Сиены.
По его словам, рост числа половых инфекций, наблюдаемый в Европе в последние годы, обусловлен множеством факторов, и объяснять его изменениями в сексуальном поведении или прогрессом в диагностике было бы упрощением. Оба эти аспекта, отметил эксперт, играют значительную роль и дополняют друг друга.
Тровато также отметил роль растущей доступности доконтактной профилактики ВИЧ: она ведется с помощью лекарств, которые человек принимает до возможного контакта с вирусом, чтобы значительно снизить риск заражения. По его словам, хотя такая профилактика представляет собой огромный прогресс в борьбе с ВИЧ-инфекцией, она также частично изменила восприятие риска других бактериальных инфекций, таких как сифилис и гонорея.
«Косвенно она способствует снижению использования барьерных методов контрацепции в некоторых группах населения», — подчеркнул эксперт.
В то же время он призвал не недооценивать роль улучшенных методов скрининга и диагностики.
«Сегодня у нас есть гораздо более чувствительные, быстрые и доступные тесты, чем раньше, и во многих европейских странах уделяется больше внимания выявлению бессимптомных инфекций», — сообщил Тровато.
По его словам, это особенно актуально для групп населения, считающихся подверженными повышенному риску, где периодические проверки и целенаправленный скрининг проводятся даже при отсутствии симптомов.
«Поэтому неизбежно, что часть случаев, которые ранее оставались бы недиагностированными, теперь выявляется и регистрируется. Следовательно, вполне вероятно, что наблюдаемый рост отражает как реальное увеличение распространения инфекций, так и улучшение способности систем здравоохранения по их выявлению», — заключил собеседник агентства.