Морпехи США используют видеоигру Call of Duty для подготовки сержантов

Корпус морской пехоты США использует видеоигру Call of Duty 4: Modern Warfare в процессе подготовки новых сержантов, сообщает Daily Star.

Источник: Аргументы и факты

Корпус морской пехоты США использует видеоигру Call of Duty 4: Modern Warfare в процессе подготовки новых сержантов, сообщает Daily Star.

Модифицированная версия игры предлагает военнослужащим свыше десяти тактических сценариев, в рамках которых они совершенствуют навыки лидерства, коммуникации и оперативного принятия решений в условиях повышенного стресса.

Перед началом каждой миссии будущие сержанты разрабатывают план действий, после чего выполняют поставленные задачи, сталкиваясь с численно превосходящим «противником».

Как подчеркивают представители командования, основной целью данного проекта является создание условий, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям.

«Эти навыки напрямую способствуют способности принимать верные решения в условиях сильного давления», — отметил бригадный генерал Мэттью Трейси.

На текущий момент данная методика обучения также применяется в школе подготовки сержантов в Куантико.

Ранее Белый дом также опубликовал видео с ударами по Ирану под кадры из игры GTA San Andreas.

