Морпехи США используют видеоигру Call of Duty для подготовки сержантов

Корпус морской пехоты США использует видеоигру Call of Duty 4: Modern Warfare в процессе подготовки новых сержантов, сообщает Daily Star.
Модифицированная версия игры предлагает военнослужащим свыше десяти тактических сценариев, в рамках которых они совершенствуют навыки лидерства, коммуникации и оперативного принятия решений в условиях повышенного стресса.
Перед началом каждой миссии будущие сержанты разрабатывают план действий, после чего выполняют поставленные задачи, сталкиваясь с численно превосходящим «противником».
Как подчеркивают представители командования, основной целью данного проекта является создание условий, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям.
«Эти навыки напрямую способствуют способности принимать верные решения в условиях сильного давления», — отметил бригадный генерал Мэттью Трейси.
На текущий момент данная методика обучения также применяется в школе подготовки сержантов в Куантико.
Ранее Белый дом также опубликовал видео с ударами по Ирану под кадры из игры GTA San Andreas.