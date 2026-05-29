В США обнаружили тела шести рабочих, пропавших после взрыва на заводе

Спасатели, работающие на месте взрыва химического резервуара на целлюлозно-бумажном заводе на юге штата Вашингтон, обнаружили тела шести рабочих, которые числились пропавшими без вести.
Об этом заявил журналистам начальник батальона пожарной охраны округа Коулиц в штате Вашингтон Мэтт Амос.
«Мы можем подтвердить, что шесть из девяти человек были найдены…» — приводит его слова РИА Новости.
О взрыве на заводе в штате Вашингтон стало известно в среду, 27 мая. Сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, ещё девять пропали без вести.