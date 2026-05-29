ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Уцелевшие к приходу российских штурмовиков солдаты ВСУ в селе Воздвижевка в Запорожской области были истощены. Об этом рассказал ТАСС стрелок 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Вите.
«Мне кажется, они [ВСУ] там уже давно сидят, потому что по ним видно было, что они истощены», — сказал боец.
По его словам, на опорных пунктах ВСУ провизии совсем не было.
27 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области. Освобождение заняло порядка месяца.