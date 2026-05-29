Глава региона провел встречу с семьями участников СВО в Ужурском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе визита в Ужурский муниципальный округ губернатор края Михаил Котюков провел встречу с ветеранами специальной военной операции и близкими участников СВО.

Такие встречи традиционны во время рабочих визитов главы региона в территории. На вопросы родителей и жен бойцов ответили представители социальных и военных ведомств, депутаты, координаторы фонда «Защитники Отечества».

Близкие участников СВО интересовались условиями поступления военнослужащих в вузы, предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, благоустройством населенных пунктов округа. Прозвучали вопросы о перспективах строительства краевого реабилитационного центра, создании комфортных жилищных условий для бойцов, вернувшихся с ранениями, медицинской поддержке, трудоустройстве.

Особое внимание в ходе разговора было уделено теме воспитания патриотизма и работе волонтеров.

Участие во встрече принял также ветеран СВО, выпускник кадровой программы «Сибирский характер» Алексей Ширшов. Профессиональный военный, майор Ширшов четырежды участвовал в параде Победы на Красной площади в Москве, имеет государственные награды. Сегодня Алексей Ширшов работает в районном центре молодежи «Вектор» и сосредоточен на патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Губернатор поручил всем профильным ведомствам адресно ответить на все обращения ветеранов СВО и близких бойцов.