Выдал синдром: психиатр оценил странную подпись Зеленского в письме Трампу

Владимир Зеленский оставил подпись с претензией под письмом президенту США Дональду Трампу, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров, проанализировавший соответствующие кадры.
Напомним, в сети появились кадры письма Зеленского Дональду Трампу. Текст послания напечатан, однако подпись глава киевского режима оставил от руки.
Пользователи сети обратили внимание на то, что подпись выглядит размашистой, а линии прерываются, словно рука Зеленского дрожала в этот момент.
Шуров обратил внимание на то, что подпись Зеленского занимает почти половину листа A4.
«Размашистая, огромная подпись с претензией. Он же грандиозный нарцисс. Вот так он о себе заявляет, черкает словно он “Владимир Великолепный”. У него очень много претензий, поэтому и подпись по размеру с сам текст на всей последней странице. Он этим хотел подчеркнуть, какой он значительный. Он демонстративная личность как все актеры, с большой потребностью выпендриваться, привлекать внимание», — пояснил эксперт.
