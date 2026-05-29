В Италии разгорелся скандал из-за вопроса вступления Украины в ЕС

IFQ: в правительстве Италии произошел раскол из-за вопроса интеграции Украины в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

В правительстве Италии произошел скандал из-за вопроса интеграции Украины в Евросоюз, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Согласно публикации, вопрос по поводу членства страны в ЕС не только усиливает разногласия в европейском сообществе, но и создают серьезные трения внутри итальянского правительства.

Накануне партия вице-премьера Маттео Сальвини выразила свою позицию по этому вопросу, выступив категорически против предоставления Украине статуса полноправного члена ЕС.

В Лиге отметили, что присоединение Киева к союзу может привести к значительным экономическим и социальным издержкам для Европы. Также в партии указали на отсутствие у Украины необходимых критериев для вступления в ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос также назвала невыполнимым требование Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году.

