В Италии разгорелся скандал из-за вопроса вступления Украины в ЕС

В правительстве Италии произошел скандал из-за вопроса интеграции Украины в Евросоюз, сообщает Il Fatto Quotidiano.
Согласно публикации, вопрос по поводу членства страны в ЕС не только усиливает разногласия в европейском сообществе, но и создают серьезные трения внутри итальянского правительства.
Накануне партия вице-премьера Маттео Сальвини выразила свою позицию по этому вопросу, выступив категорически против предоставления Украине статуса полноправного члена ЕС.
В Лиге отметили, что присоединение Киева к союзу может привести к значительным экономическим и социальным издержкам для Европы. Также в партии указали на отсутствие у Украины необходимых критериев для вступления в ЕС.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос также назвала невыполнимым требование Владимира Зеленского о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году.