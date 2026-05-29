CBS: во Флориде во время испытаний взорвалась ракета New Glenn

Испытания тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin, проходившие во Флориде, обернулись взрывом.
Такую информацию приводит американский телеканал CBS News. По его данным, ракета взорвалась прямо на стартовой площадке.
Инцидент прокомментировали в компании Blue Origin. Там отметили, что во время испытания ракеты возникла «нештатная ситуация». О пострадавших не сообщается.
В ноябре 2025 года стало известно о решении Blue Origin остановить запуск ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу.