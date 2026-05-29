Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в четверг, 28 мая, прокомментировал новое выступление украинского постпреда Андрея Мельника, использовав поговорку «на воре и шапка горит». Его слова приводит сайт постоянного представительства.
Заседание было посвящено событиям 22 мая, когда был нанесен удар по Старобельскому педагогическому колледжу и общежитию, в результате которого погиб 21 человек и 44 получили ранения.
— Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело, как в русской поговорке "на воре и шапка горит, — сказал российский дипломат в своем выступлении.
МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
Украинские войска 22 мая нанесли массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».