В Ярославле из-за БПЛА перекрыли выезд в сторону Москву

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он отметил, что такое решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан.
«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — обратился Евраев к горожанам.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки украинских БПЛА.
