Юрист Султанов: нанимать людей для работ на дачном участке не запрещено

Нанимать людей для работ на дачном участке законом не запрещено: собственник может привлечь рабочих для ремонта дома, строительства разрешённых объектов, уборки территории, покоса травы, ухода за садом и других обычных хозяйственных задач. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
«Здесь важно не наличие работника само по себе, а то, для чего фактически используется участок», — отметил эксперт.
Так, садовый или огородный участок предназначен для отдыха и ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, поэтому, если люди помогают обслуживать личный участок, это нормальная бытовая ситуация, продолжил он.
«Иная история — когда дача фактически превращается в коммерческий объект: склад, мастерскую, автосервис, мини-гостиницу, платную баню, питомник, производственную площадку или тепличный комплекс, работающий не для семьи, а на рынок», — подчеркнул специалист.
По его словам, в таком случае вопросы могут возникнуть уже не к самому факту найма работников, а к использованию земли не по её назначению.
