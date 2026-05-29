Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Султанов: нанимать людей для работ на дачном участке не запрещено

Нанимать людей для работ на дачном участке законом не запрещено: собственник может привлечь рабочих для ремонта дома, строительства разрешённых объектов, уборки территории, покоса травы, ухода за садом и других обычных хозяйственных задач. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Нанимать людей для работ на дачном участке законом не запрещено: собственник может привлечь рабочих для ремонта дома, строительства разрешённых объектов, уборки территории, покоса травы, ухода за садом и других обычных хозяйственных задач. Об этом в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

«Здесь важно не наличие работника само по себе, а то, для чего фактически используется участок», — отметил эксперт.

Так, садовый или огородный участок предназначен для отдыха и ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, поэтому, если люди помогают обслуживать личный участок, это нормальная бытовая ситуация, продолжил он.

«Иная история — когда дача фактически превращается в коммерческий объект: склад, мастерскую, автосервис, мини-гостиницу, платную баню, питомник, производственную площадку или тепличный комплекс, работающий не для семьи, а на рынок», — подчеркнул специалист.

По его словам, в таком случае вопросы могут возникнуть уже не к самому факту найма работников, а к использованию земли не по её назначению.

Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал, что газ до забора садового участка можно подвести бесплатно.