ВСУ за сутки потеряли 90 тяжелых квадрокоптеров от действий группировки «Запад»

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 90 тяжелых боевых квадрокоптеров и 50 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 90 тяжелых боевых гексакоптеров противника», — сказал Шаров.
