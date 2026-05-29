ЗРК «Бук» группировки «Восток» отразили атаку БПЛА ВСУ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» группировки войск «Восток» отразили атаку беспилотной авиации украинских формирований, сбив разведывательные дроны типа «Шарк», а также ударные беспилотники «Рубака» и «Лютый». Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне расчеты зенитных ракетных комплексов “Бук” группировки войск “Восток” отразили атаку беспилотной авиации украинских формирований. Вражеские беспилотные летательные аппараты были своевременно обнаружены радиолокационными средствами зенитного ракетного комплекса. Зенитчики взяли объекты на сопровождение и точными пусками ракет уничтожили их на безопасном расстоянии», — говорится в сообщении.
Начальник расчета с позывным Фил рассказал, что последние цели, по которым работали зенитчики, — аппараты разведывательного и ударного типа. «Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, тактики, начал использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. Но нашему комплексу без разницы, оснащен беспилотник ИИ или это обычная “электричка”. Машина одинаково хорошо видит, захватывает и уничтожает любую цель», — отметил военнослужащий.
Боевая работа расчета ведется штатными отечественными системами связи и управления.