ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки 32 блиндажа с солдатами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа и укрытия с личным составом и 6 терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 8 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты пять беспилотников противника», — сказал Астафьев.
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.