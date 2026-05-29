Дроноводы «Днепра» уничтожили миномет ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Расчет БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил миномет противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ходе ведения воздушной разведки на левом берегу Днепра оператор разведывательного дрона обнаружил позицию минометного расчета ВСУ. После проведения доразведки расчету ударных БПЛА поступила команда на уничтожение цели. Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение цели.
Оператор FPV-дрона с позывным Птица рассказал, что разведка с квадрокоптера выявила скопление живой силы противника и минометную позицию. «Совместной работой нескольких расчетов FPV-дронов отработали цель, используя как радиоуправляемые дроны, так и на оптоволокне. Миномет был уничтожен», — сказал военнослужащий.