Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» три станции спутниковой связи Starlink

Бойцы ВС РФ также ликвидировали семь пунктов управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» три станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.

По его данным, расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше