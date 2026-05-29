ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» три станции спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» три станции спутниковой связи Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
«В течение суток уничтожены три станции спутниковой связи Starlink, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и семь пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.
По его данным, расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.